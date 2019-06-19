Адвокат назвал сумму предъявленного бизнесмену Бойко-Великому хищения

Предпринимателя Василия Бойко-Великого обвинили в хищении $500 тыс. (ст.160 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Аверьянов.

«Его обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета господина Шеина в банке «Кредит-Экспресс». Он не признает себя виновным в этом обвинении, потому что между господином Бойко-Великим и господином Шеиным существовал договор займа», — сказал он. О каком Шеине идет речь адвокат не уточнил. По данным СПАРК, Владимир Шеин является экс-председателем совета директоров и совладельцем «Кредит-Экспресса».

Защитник добавил, что Бойко-Великий возместил всю сумму в рамках этого договора. По его словам, в подтверждение есть нотариально заверенная расписка.

Адвокат добавил, что компаниям, которые возглавляет и возглавлял Бойко-Великий, эта ситуация никакого отношения не имеет. Он отметил, что предприниматель расценивает происходящее как «преследование за его гражданскую у патриотическую позицию» и считает его незаконным.