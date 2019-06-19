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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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Адвокат подтвердил задержание бизнесмена Бойко-Великого

Адвокат Алексей Аверьянов подтвердил РБК данные о задержании предпринимателя Василия Бойко-Великого.

«Задержание подтверждаю, в настоящий момент идет допрос и ведутся следственные действия», — сказал Аверьянов.

Ранее о задержании РБК сообщили источники в Следственном комитете и полиции. Собеседник из СК пояснил, что бизнесмена подозревают в хищении (ст. 160 УК РФ) денежных средств из банка «Кредит-Экспресс».

Общество
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Собеседник РБК уточнил, что в структурах, связанных с предпринимателем, прошли обыски. Следственные действия в том числе были в компаниях «Электроника на Пресне», «Рузское молоко» и «Ваш финансовый попечитель».

Вместе с Бойко-Великим задержали председателя правления банка «Кредит-Экспресс» Аллу Кабанову, руководителя московского филиала банка и некоторых других.
 

Теги: адвокат, задержание, Хищение
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