В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.

«Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей», — сказал он.

Президент также опубликовал кадры обрушения. Он отметил, что в результате никто не погиб. Додон обещал помощь жителям дома, лишившимся квартир.

Обрушение дома в Молдавии

Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдавии отмечает, что обвал произошел около 21:20 мск. По данным ведомства, обрушение произошло с девятого по первый этаж дома. Спасатели эвакуировали 46 человек, из которых 11 детей. Они также проводят разведку, чтобы определить, находятся ли под завалами люди.