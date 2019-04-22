Появилось видео обрушения дома в Стамбуле

В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Стамбула. Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания.

«Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей.

Видео: ntv.com.tr

Инцидент произошел в 14:15 мск. Отмечается, что погибших и раненых нет. По данным властей, также эвакуировали десять располагающихся рядом зданий, которые находятся в зоне риска.

Дом стоял на краю возникшего из-за оползня обрыва. В результате также рухнули дорога и два автомобиля. Издание Takvim отмечает, что строительную площадку, которая находилась у опорной стены здания, раскопали два года назад.