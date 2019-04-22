Общество , 18:23
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Появилось видео обрушения дома в Стамбуле
В Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом в районе Кягытхане. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора Стамбула. Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания.
«Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей.
Инцидент произошел в 14:15 мск. Отмечается, что погибших и раненых нет. По данным властей, также эвакуировали десять располагающихся рядом зданий, которые находятся в зоне риска.
Дом стоял на краю возникшего из-за оползня обрыва. В результате также рухнули дорога и два автомобиля. Издание Takvim отмечает, что строительную площадку, которая находилась у опорной стены здания, раскопали два года назад.