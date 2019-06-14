В Дагестане задержали журналиста по подозрению в терроризме

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,28 -0,31 EUR Бирж. 72,40 -0,42 Brent 61,39 -0,24% USD Нал. 64,83 64,03 EUR Нал. 73,06 72,17 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1261 -0,0010 BTC/USD Бирж. 8 280,30 +57,56 IMOEX 2 754,16 -0,15% RTSI 1 349,89 +0,22% DJIA 26 106,77 +0,39% Nasdaq 7 837,13 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,66%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Газпром нефть ₽419,35 (+5,66%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20 Купить
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 13:29
Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 14:40 ЦБ снизил ключевую ставку: что будет с ипотекой Недвижимость, 14:33 Страны ШОС выступили против вмешательства в дела других государств Политика, 14:28 Терминаторы для пластика: как роботы взяли на себя всю грязную работу Зеленая экономика, 14:28  Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела Общество, 14:24 МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево Общество, 14:23 ЦБ второй раз за год понизил прогноз по инфляции Экономика, 14:23 Как технологии позволяют снизить риск онкозаболеваний РБК и Philips, 14:10 «Ростов» подписал новый долгосрочный контракт с Романом Еременко Спорт, 14:05 В Дагестане задержали журналиста по подозрению в терроризме Общество, 14:05 Президент Туркменистана с велосипеда расстрелял мишени из пистолета Общество, 14:04 Слушания по экстрадиции Ассанжа в США назначили на февраль 2020 года Общество, 14:00 FT узнала о выявлении попыток России вмешаться в выборы в Европарламент Политика, 13:53 Какие инструменты мотивации дают результат Pro, 13:53
Общество ,  
0 
В Дагестане задержали журналиста по подозрению в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов задержали редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания.

Газета со ссылкой на адвоката задержанного Арсена Шабанова пишет, что, по версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его «вербовщиком» и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

Отмечается, что в доме Гаджиева провели обыск сотрудники местного Следственного комитета (СК) и изъяли технику и телефоны. Адвокат утверждает, что обыск прошел в его отсутствие.

«Редакция газеты «Черновик» считает обвинение абсурдным и намерена добиваться разъяснений от следственных и других правоохранительных органов причин задержания нашего журналиста», — отмечается в сообщении издания.

В пресс-службе СУ СК по Дагестану РБК заявили, что «оставляют без комментариев» новость о задержании журналиста газеты «Черновик».
 

Теги: новости РБК, Дагестан, журналист, задержание, Терроризм
Материалы по теме
Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста
Общество
Верховный суд Украины отклонил жалобу по делу Вышинского
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter