В Дагестане задержали журналиста по подозрению в терроризме

В Дагестане задержали журналиста по подозрению в терроризме

Сотрудники правоохранительных органов задержали редактора отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, сообщается на сайте издания.

Газета со ссылкой на адвоката задержанного Арсена Шабанова пишет, что, по версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского. «Новая газета» называла его «вербовщиком» и сборщиком денег для запрещенной в России группировки «Исламское государство». В отношении журналиста возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ).

Отмечается, что в доме Гаджиева провели обыск сотрудники местного Следственного комитета (СК) и изъяли технику и телефоны. Адвокат утверждает, что обыск прошел в его отсутствие.

«Редакция газеты «Черновик» считает обвинение абсурдным и намерена добиваться разъяснений от следственных и других правоохранительных органов причин задержания нашего журналиста», — отмечается в сообщении издания.

В пресс-службе СУ СК по Дагестану РБК заявили, что «оставляют без комментариев» новость о задержании журналиста газеты «Черновик».

