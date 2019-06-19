В Дзержинске эвакуировали завод «Кристалл» из-за взрывоопасного предмета

На территории ГосНИИ «Кристалл» был обнаружен предмет, похожий на снаряд, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

«Принадлежность снаряда уточняется, предприятие провело незамедлительную эвакуацию сотрудников», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета РФ. «Угрозы жизни и здоровью населению нет», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе ГосНИИ заявили, что на предприятии «все в порядке» и добавили, что не комментируют информацию МЧС, пишет «Нижегородская правда».