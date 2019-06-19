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Ростелеком ₽82 (+29,24%) прогноз Атон к 14.05.20
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Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы

После того, как Госдума отклонила предложенный ЛДПР законопроект об упрощении получения российского гражданства, лидер думской фракции Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Законопроект ЛДПР предполагал установить упрощенный порядок получения гражданства России для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются детьми русских по национальности.

В очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают... моментально дают, без ограничений, без экзаменов», — обратился к депутатам политик. Он заявил, что над русскими таким образом «издеваются».

«Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться», — добавил он.

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После ухода с трибуны Жириновский прокричал «Позор!» и назвал депутатов «предателями русского народа».

В конце апреля Москва упростила процедуру оформления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он объяснил такую меру гуманитарными целями защиты прав и свобод жителей этого региона.

Теги: Владимир Жириновский, Депутаты, Госдума, видео
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