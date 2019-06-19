Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы

Жириновский с трибуны осудил депутатов и покинул зал Госдумы

После того, как Госдума отклонила предложенный ЛДПР законопроект об упрощении получения российского гражданства, лидер думской фракции Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал заседаний. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН-ТВ.

Законопроект ЛДПР предполагал установить упрощенный порядок получения гражданства России для иностранцев и лиц без гражданства, которые являются детьми русских по национальности.

В очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства. Все государства дают... моментально дают, без ограничений, без экзаменов», — обратился к депутатам политик. Он заявил, что над русскими таким образом «издеваются».

«Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться», — добавил он.