Дочь Алсу представила совместную с соперником по «Голосу» песню

Участники шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» Микелла Абрамова и Ержан Максим записали песню «Эта любовь». О релизе композиции «на всех цифровых площадках» сообщила в Instagram Микелла Абрамова.

«Наконец-то состоялся релиз нашего с Ержаном Максимом дуэта «Эта Любовь», — написала она.

Ранее юная исполнительница делилась на своей странице в этой социальной сети сообщением о съемках клипа на эту песню.

Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Она оказалась в центре скандала из-за своей победы на шоу «Голос. Дети». Этот результат был аннулирован «Первым каналом» после проверки, которая показала, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Впоследствии расследование компании Group-IB выявило накрутку голосов в пользу Микеллы Абрамовой. Второе место на конкурсе занял Ержан Максим.