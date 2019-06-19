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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Следствие назвало дату рассмотрения дела МН17 в суде в Гааге

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году в Международном Гаагском трибунале состоится в 10 утра 9 марта 2020 года. Об этом сообщил глава Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербейке, передает Голландская Вещательная Ассоциация (Nederlandse Omroep Stichting).

Следствие допускает, что их изначальной целью был украинский военный самолет. «Даже если это был первоначальный план, мы считаем их (подозреваемых ред. — РБК) ответственными за крушение MH17», — сказал Вестербейке. 

Политика
Официальные итоги расследования о крушении MH17 в Донбассе. Главное

19 июня представители Объединенной следственной группы (JIT) в ходе пресс-конференции по итогам расследования под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России официально назвали имена
четырех подозреваемых в крушении лайнера. Среди них — россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

В сентябре 2018 года следователи Международной следственной группы (JIT) представили второй отчет о причинах крушения Boeing. Главный вывод следствия состоит в том, что «Бук», из которого сбили самолет, был доставлен из России, а после запуска возвращен на российскую территорию. По их версии, запуск ракеты из «Бука» был осуществлен в районе поселка Первомайский, который контролировали ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Выводы международного следствия ранее опровергли в концерне «Алмаз-Антей», который производит «Буки». В заявлении концерна сказано, что проведенные три эксперимента по ситуации с MH17 подтверждают версию о том, что ракета была запущена из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося в тот момент украинской армией.

В Минобороны России, комментируя доклад следователей, сообщали, что никакие российские зенитно-ракетные комплексы, в том числе «Бук», никогда не пересекали границу России и Украины.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года, его обломки были найдены на территории ДНР. Большинство из 298 погибших — граждане Нидерландов, а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии.

Теги: Boeing 777, крушение Boeing в Донбассе, суд в Гааге
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