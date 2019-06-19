Киркоров показал момент жесткой посадки самолета S7 в Домодедово

Певец Филипп Киркоров, который днем ранее сообщил о жесткой посадке самолета авиакомпании S7 Airlines в московском аэропорту Домодедово, опубликовал видео, на которое попал момент посадки. Ролик он разместил на своей странице в Instagram.

Видео: fkirkorov / Instagram

В начале видеозаписи видно, как в самолет заходит артист. После этого следуют кадры посадки. Самолет снижается, потом сильно ударяется о землю, после чего снова начинает набирать высоту.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! <...> Обошлось. На сей раз. Живем дальше!» — сопроводил видео такой подписью Киркоров. Он поблагодарил пилотов рейса Варна — Москва «за профессионализм и слаженность действий».

Как ранее рассказывал артист, он летел со своей командой и со своими детьми с гастролей из болгарской Варны. В аэропорту Домодедово РБК сообщали, что самолет совершил посадку в штатном режиме.