Киркоров заявил о жесткой посадке самолета в Домодедово

Певец Филипп Киркоров заявил, что самолет авиакомпании S7, на котором он летел из Болгарии, совершил жесткую посадку в Домодедово. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам певца, разрешить ситуацию удалось «благодаря профессионализму пилотов». Киркоров заявил, что посадку удалось совершить только со второго захода.

«Мы летели с гастролей из Варны, я вместе с детьми. Самолет компании S7 совершил жесткую посадку, потом резко поднялись вверх и со второго круга приземлились. Дети испугались, конечно, приятного мало, но я их успокоил, что это американские горки, мы едем в «Диснейленд», а это — генеральная репетиция», — рассказал он.

Киркоров поблагодарил пилотов за их действия и сообщил, что уже вернулся домой.