Россия подготовила к отправке в США партию ракетных двигателей РД-180

Приемно-сдаточная комиссия, оценивавшая состояние партии двигателей РД-180 перед отправкой в США, завершила работу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия-изготовителя — НПО «Энергомаш».

«В июне представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на три товарных двигателя. В течение двух недель представители вышеперечисленных компаний проводили внешний осмотр двигателей, ЗИП, инспекцию сопроводительной документации», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что это первая приемка двигателей в 2019 году.

Двигатели РД-180 были разработаны «Энергомашем» в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который был мощнейшим ракетным двигателем в мире и использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставляются на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas.

В начале апреля командующий Космическими силами США Джон Реймонд сообщил о планах Вашингтона прекратить закупки двигателей РД-180 после 2022 года. По его словам, такое ограничение установлено американскими законами и будет выполнено в срок. Кроме того, по его словам, США должны следовать своей стратегии по обеспечению космических пусков, которая предусматривает развитие конкуренции на этом рынке. При этом в сентябре прошлого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утверждал, что у России возникла зависимость от поставок ракетных двигателей в США, поскольку их экспорт обеспечивает поступление необходимых для космической отрасли средств.