Власти Японии одобрили запрет на физическое наказание детей

Парламент Японии одобрил законопроект, запрещающий родителям и опекунам применять в отношении детей телесное наказание в качестве меры воспитания. Соответствующее решение было принято в среду на заседании верхней палаты, сообщает газета The Mainichi.

По данным издания, в поддержку документа высказалось большинство депутатов. Ранее законопроект также поддержала нижняя палата парламента.

Согласно принятым поправкам, полный запрет будет введен на физическое наказание в отношении несовершеннолетних, при этом штрафы для правонарушителей в документе не оговорены. Кроме прочего, местным властям предстоит проводить профилактическую работу с родителями, злоупотребляющими насильственными методами воспитания.

В соответствии с новым законодательством социальные работники получат более широкие права на «вмешательство» в дела о домашнем насилии в отношении детей. Сейчас закон, поясняет издание, в большинстве случаев находится на стороне родителей даже в том случае, если медицинская и психологическая экспертиза подтверждает применение ими физических наказаний.

В качестве следующего шага правительство Японии изучает пересмотр уголовного законодательства для того, чтобы внести в него новые положения, направленные на пресечение издевательств над несовершеннолетними в виде их морального унижения.

Поправки к законопроекту были одобрены японским правительством в марте текущего года. Правительство страны решило ужесточить законодательство после нескольких случаев со смертью детей из-за жестокого обращения. В частности, в январе в городе Тиба неподалеку от Токио умерла 10-летняя девочка, предположительно, после того как ее избил отец. В 2018 году в одном из районов столицы из-за жестокого обращения со стороны родителей погибла 5-летняя девочка. В обоих случаях родители были арестованы.