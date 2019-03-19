Правительство Японии предложило запретить телесное наказание детей

Правительство Японии одобрило проект поправок к закону о предупреждении жестокого обращения с детьми, которые запрещают применять к ним телесное наказание в качестве меры воспитания. Об этом сообщает телеканал NHK.

Мера распространяется не только на родителей, но и на опекунов и социальных работников, передает The Mainichi.

Поправки также подразумевают, что при детских консультационных центрах начнут работать юристы и врачи, а число таких центров увеличится. Профессионалы, оказывающие поддержку жертвам домашнего насилия, по задумке правительства, помогут на ранних стадиях выявить жестокое обращение с детьми.

Правительство страны решило ужесточить законодательство после нескольких случаев со смертью детей из-за жестокого обращения.​ В частности, в январе в городе Тиба неподалеку от Токио умерла 10-летняя девочка, предположительно, после того как ее избил отец. В 2018 году в одном из районов столицы из-за жестокого обращения со стороны родителей погибла 5-летняя девочка. Как пишет Mainichi, в обоих случаях родители были арестованы.

Премьер-министр Синдзо Абэ поручил правительству «использовать все доступные средства» для предотвращения подобных случаев.