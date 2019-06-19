Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) по соглашению с правительством США направит порядка $1 млрд на компенсации ущерба калифорнийским городам, пострадавшим из-за пожаров в 2017 и 2018 годах, пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно в мае, причиной возникновения 18 очагов пожаров стали аварии на линиях электропередач, контролируемых PG&E. Расследование проводилось калифорнийским управлением лесного хозяйства и пожарной охраны. В результате пожаров в 2017 году погибли 22 человека. Пожары осени 2018 года стали крупнейшими за всю историю штата, от огня погибли более 80 человек. Городок Парадайс был полностью уничтожен.

Изначально местные власти настаивали на большей сумме компенсаций, однако в диалоге с PG&E стороны пошли на взаимные уступки. Большую часть компенсации получит именно Парадайс — администрации города и местным жителям компания отдаст $270 млн. Округ Бьютт получит $252 млн.

Мэр Парадайс Джоди Джоунс заявила, что полученные средства будут потрачены на восстановление инфраструктуры.