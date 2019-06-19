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Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Компания Pacific Gas and Electric Company (PG&E) по соглашению с правительством США направит порядка $1 млрд на компенсации ущерба калифорнийским городам, пострадавшим из-за пожаров в 2017 и 2018 годах, пишет The Wall Street Journal.

Как стало известно в мае, причиной возникновения 18 очагов пожаров стали аварии на линиях электропередач, контролируемых PG&E. Расследование проводилось калифорнийским управлением лесного хозяйства и пожарной охраны. В результате пожаров в 2017 году погибли 22 человека. Пожары осени 2018 года стали крупнейшими за всю историю штата, от огня погибли более 80 человек. Городок Парадайс был полностью уничтожен.

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Последствия пожаров Camp Fire в Калифорнии

Изначально местные власти настаивали на большей сумме компенсаций, однако в диалоге с PG&E стороны пошли на взаимные уступки. Большую часть компенсации получит именно Парадайс — администрации города и местным жителям компания отдаст $270 млн. Округ Бьютт получит $252 млн.

Мэр Парадайс Джоди Джоунс заявила, что полученные средства будут потрачены на восстановление инфраструктуры.

Теги: Калифорния, пожары
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