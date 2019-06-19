Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за лихорадки в Бразилии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в Бразилии, связанной с лихорадкой денге. В связи с угрозой для россиян, возвращающихся из этой латиноамериканской страны, усилен санитарно-карантинный контроль.

Роспотребнадзор со ссылкой на данные Минздрава Бразилии сообщил, что в стране с начала года заболели более 965 тыс. человек. При этом в 300 случаях болезнь привела к летальному исходу.

Тяжелая ситуация сложилась на юго-востоке страны, на побережье Атлантики, сообщило ведомство, в штатах Минас-Жерайс и Сан-Паулу было зарегистрировано более 60% случаев заболевания.

«Вакцины против лихорадки денге нет, лечение проводится симптоматическими средствами», — предупредили в Роспотребнадзоре. Основные переносчики заболевания — комары.

Вспышка лихорадки денге также была отмечена российским ведомством в Таиланде, где с начала 2019 года лихорадкой заболели порядка 30 тыс. человек, погибли более 40 человек. Распространение заболевания было замечено и на Шри-Ланке.