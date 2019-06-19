Суд оштрафовал «Сочинский дельфинарий» по делу о «китовой тюрьме»

Во Владивостоке Фрунзенский районный суд наложил штраф в размере 37,6 млн руб. на ООО «Сочинский дельфинарий», передает «РИА Новости». Компания участвовала в отлове косаток и белух, содержавшихся в «китовой тюрьме».

Штраф был наложен за нарушение правил рыболовства. Как установили следователи, «Сочинский дельфинарий» отловил с нарушениями двух косаток.

Ранее, 14 июня, штраф по аналогичной статье административного кодекса получила «Океанариум ДВ», компанию оштрафовали на 56,4 млн руб.

О «китовой тюрьме» в Приморье стало известно в ноябре. Тогда появились сообщения о том, что в бухте Средняя под Находкой находятся 90 белух и 11 косаток, принадлежащих нескольким компаниям — ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий». Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова животных. 7 июня глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что косаток и белух начнут выпускать из «китовой тюрьмы» в ближайшие десять дней.