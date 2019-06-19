В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину. По факту инцидента возбуждено административное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение об осквернении памятника поступило от местных жителей. Прибывшие на место полицейские зафиксировали на монументе нецензурные надписи. Затем сотрудники полиции опросили возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался 18-летний молодой человек. «В отделе полиции он дал признательные показания, пояснив, что совершил правонарушение, находясь под воздействием алкоголя», — говорится в сообщении.

По факту осквернения памятника возбуждено дело по ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).