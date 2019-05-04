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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный на могиле Героя Советского Союза летчика Александра Медведева. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Разрушения на месте захоронения обнаружила дочь героя СССР. Вандалы повредили кромку памятника и отломили бронзовый букет», — говорится в публикации.

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Эту информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах. Он отметил, что повреждения на надгробии были обнаружены в ночь на субботу.

Генерал-полковник авиации Александр Медведев погиб 28 мая 1984 года, после чего был захоронен на Кунцевском кладбище. Его могила является объектом культурного наследия. Звезду Героя Советского Союза он получил за сбитые вражеские самолеты во время Великой Отечественной войны.

Теги: вандализм, осквернение, могила, Герой Советского Союза
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