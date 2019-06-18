Борис Джонсон победил во втором туре выборов премьера Великобритании

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон с большим отрывом выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займет пост премьера страны. Об этом сообщает The Guardian.

Джонсон набрал 126 голосов, в то время как его ближайший преследователь — действующий глава МИДа Джереми Хант — получил 46 голосов. Министр по делам экологии Майкл Гоув набрал 41 голос и занял третье место.

Джонсон изначально считался фаворитом в борьбе за пост главы тори и кабмина. Он занимал первое место после первого тура и к настоящему моменту укрепил свое лидерство.

В ходе выборов Джонсон обещал, что Великобритания окончательно покинет Евросоюз до 31 октября. При этом он заявлял, что Лондон не будет платить Брюсселю отступные в размере $50 млрд, если достигнуть удовлетворяющего британцев соглашения не удастся.