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Поручения Владимира Путина по итогам прямой линии. Главное
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Поручения Владимира Путина по итогам прямой линии. Главное
Политика, 12:05
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Поручения Владимира Путина по итогам прямой линии. Главное
26 июня был опубликован список поручений президента по итогам обращений граждан на прямой линии, которая состоялась 7 июня. Что Путин поручил правительству, администрации и главам субъектов — в обзоре РБК
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Поручения правительству

Ответственный — председатель правительства Дмитрий Медведев.

  • До 15 июля 2018 года подготовить и внести поправки в законодательство, касающиеся субсидирования ипотеки до 6% годовых для семей, в которых родился четвертый и последующие дети, а также рефинансирования ранее выданных таким семьям кредитов.

Обращение: многодетная семья Верховских из Иваново пожаловалась на отказ банка снизить ставку ипотеки с 13 до 8%, потому что в постановлении правительства предусмотрено снижение только при рождении второго и третьего ребенка, а у Верховских четверо детей. Семья попросила внести в постановление изменения, чтобы сами Верховские и другие многодетные семьи могли воспользоваться снижением ставки.

Структура нового российского правительства
Политика

  • Обеспечить соблюдение требований федерального закона, касающегося предоставления земли на Дальнем Востоке (программа «Дальневосточный гектар»), обратив внимание на то, как исполняется регламент по предоставлению участков, а также обеспечить транспортную доступность к выделяемым участкам. Представить доклад по итогам выполнения поручения до 1 сентября 2018 года.

Обращение: серия вопросов, озвученная волонтерами во время прямой линии, касалась программы «Дальневосточный гектар». Например, одна из прозвучавших проблем касалась того, что участки выделяются далеко от инфраструктуры, так как «остальные разобрали себе чиновники». Одной из обратившихся, по ее словам, выделили лишь половину гектара, так как «больше нет».

  • До 1 сентября 2018 года представить предложения, касающиеся более координированной работы федеральной и исполнительной власти в сфере обращения с отходами.

Обращение: серия вопросов о мусорных полигонах и свалках была озвучена волонтерами и касалась жалоб на то, что мусор сваливают не только на уже закрытые свалки, но и просто в лесу, многие обратившиеся выступали против строительства мусоросжигательных заводов. На вопросы отвечал в том числе и вице-премьер Алексей Гордеев, который рассказал о проектах правительства в этой области.

  • До 1 октября представить предложения, касающиеся улучшения существующего механизма субсидирования авиабилетов на внутренние перевозки, в частности подготовить предложения о расширении маршрутов и категорий граждан, которые могут использовать субсидию. При необходимости может быть определен источник дополнительного финансирования программы.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Обращение: на линию поступил звонок из Уссурийска, который касался возросшей стоимости билетов на самолеты до и из Владивостока.

  • До 15 сентября подготовить доклад о реализации мер по поддержке научных коллективов, которые занимаются разработкой медизделий из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров. Цель этих мер — довести научные разработки до промышленного производства и ускорить их выход на рынок.

Обращение: ученые из лаборатории Курчатовского института, которые работают над биоподобными технологиями, пожаловались, что выход их разработки на рынок тормозит очень долгий срок сертификации.

Поручение правительству, администрации президента и органам исполнительной власти субъектов

Ответственные — Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента Антон Вайно, руководители субъектов.

Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея Еще 9 фото
Фотогалерея

Поручения правительству и органам исполнительной власти субъектов

Ответственные — Дмитрий Медведев и руководители высших исполнительных органов субъектов.

  • До 1 сентября проанализировать, как предоставляются государственные жилищные сертификаты пострадавшим от стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, и представить предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия органов власти при принятии решений о выдаче этих сертификатов и сокращению сроков рассмотрения документов, необходимых для их получения.

Обращение: жительница села Левокумка Евгения Лаврик, дом которой еще в прошлом году пострадал от наводнения, была исключена из программы жилищных сертификатов (ГЖС), так как дом с 2002 года не находится в жилом фонде. Лаврик узнала об этом уже после наводнения. Местные власти, по ее словам, не оказывают семье помощь, а губернатор Владимир Владимиров в течение года отказывал во встрече и поговорил с ней только за неделю до прямой линии.

  • До 1 сентября при участии акционерного общества «Дом.РФ» принять меры по завершению строительства жилья с привлечением средств дольщиков, которое не было сдано вовремя. Обеспечить проверку таких объектов раз в полгода.

Обращение: на прямую линию обратился Евгений Зайцев из Липецка. По его словам, он представляет 1,5 тыс. человек, которые заключили договоры с компанией СУ-5 на строительство жилья, но так и не получили квартиры. Путин тогда отметил, что на самом деле проблема еще шире, чем в озвученной жалобе, и попросил губернаторов обратить особое внимание на это.

  • До 15 августа принять меры, которые позволят не допустить снижения ранее достигнутых показателей уровня зарплат работников бюджетной сферы, и представить предложения по обеспечению их дальнейшего роста.

Обращение: преподаватель из Якутии Михаил Ваганов пожаловался на то, что его зарплату сначала повысили в соответствии с майскими указами, а потом понизили обратно.

Поручения правительству и руководителям органов исполнительной власти субъектов, где проводятся матчи чемпионата мира по футболу, по реализации мер по эффективному использованию наследия ЧМ

Ответственные — Дмитрий Медведев, руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов при участии Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз».

  • До 15 августа представить доклад с предложением мер по формированию инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе для детского спорта, созданию детских футбольных центров, детских и юношеских футбольных команд, обеспечению их участия в соревнованиях, организации и проведению крупных спортивных соревнований, в том числе по футболу, а также иных массовых спортивных мероприятий, использованию созданных объектов инфраструктуры в качестве тренировочных баз для российских футбольных команд.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Обращение: к Путину обратились тренер Валерий Газзаев, бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев и тренер «Локомотива» Юрий Семин, которые попросили, чтобы «футбол остался в центре внимания».

Поручение Министерству здравоохранения совместно с администрацией Владимирской области

Ответственные — министр здравоохранения Вероника Скворцова, губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

  • До 31 декабря представить доклад о проведении капитального ремонта зданий районной больницы и детской поликлиники города Струнино и их оснащении современным оборудованием.

​​Обращение: жители города Струнино Владимирской области обратились к президенту с просьбой не допустить окончательного закрытия единственной на 30 тыс. человек больницы. На тот момент в ней были закрыты детское, хирургическое, гинекологическое и многие другие отделения. Жители города создали инициативную группу, с тем чтобы отстаивать больницу, по их словам, пришедшую после оптимизации в упадок. Глава группы Елена Бандалак также пожаловалась на отсутствие лекарств, оборудования и персонала.

Поручение Министерству труда и соцзащиты совместно с Министерством здравоохранения, Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения, Министерством культуры

Ответственные — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр просвещения Ольга Васильева, министр культуры Владимир Мединский.

Поручение Министерству просвещения совместно с правительством Алтайского края

Ответственные — министр просвещения Ольга Васильева, врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

  • До 15 августа обеспечить меры по дальнейшей работе школы в селе Старая Суртайка Красногорского района Алтайского края, в частности укомплектовать ее необходимым количеством учителей, выделить дополнительный школьный автобус для доставки учащихся из населенных пунктов Мост-Иша и Новая Суртайка и провести ремонт здания школы.

Обращение: жительница села Старая Суртайка Алена Легерь пожаловалась, что единственную в их селе школу грозятся закрыть, так как здание пришло в негодность и, по словам местных жителей, чиновникам проще ее закрыть, чем ремонтировать.

Поручение Министерству внутренних дел совместно с Министерством труда и социальной защиты

Ответственные — министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

  • До 31 августа принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранцам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в России, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство.

Обращение: из Военно-медицинской академии им. Кирова, где лечат тех, кто получил ранения в ходе боевых действий, обратилась Ирина, попавшая под обстрел в Алеппо. Ее лечение длится уже два года. Она не является гражданкой России (ее муж — сириец, сама она гражданка Украины). Женщина попросила о помощи в приобретении протезов и о российском гражданстве для ее семьи.

Поручение Министерству внутренних дел совместно с Министерством экономического развития, Министерством труда, Министерством науки и высшего образования, Министерством иностранных дел

Ответственные — министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, министр науки Михаил Котюков, министр иностранных дел Сергей Лавров.

  • До 20 декабря представить предложения по установлению упрощенного порядка выдачи гражданства отдельным категориям лиц, имеющим компетенции, востребованные российской экономикой.

Предложение Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» совместно с Генеральной прокуратурой

Ответственные — руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, генеральный прокурор Юрий Чайка.

  • До 15 сентября провести анализ использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности».

Обращение: по словам обратившегося на линию писателя и депутата Сергея Шергунова, участились случаи возникновения уголовных дел за экстремизм, несмотря на то что состава такого преступления нет. Он заметил, что это связано во многом с тем, как трактуется понятие в правоприменительной практике.

Поручение Федеральной антимонопольной службе

Ответственный — руководитель ФАС Игорь Артемьев.

  • До 1 августа организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты, чтобы не допустить их необоснованного роста.

Рекомендация правительству Ставропольского края совместно с МЧС

Ответственные — глава МЧС Евгений Зиничев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Фотогалерея

  • До 15 июля обеспечить принятие срочных мер по выдаче жилищных сертификатов гражданам, чьи дома пострадали в результате паводка в мае 2017 года.

Рекомендация администрации Томской области

Ответственный — губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

  • До 1 сентября сократить сроки предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

Обращение: многодетная мать из Томска Наталья Журова пожаловалась, что ей не выделяют обещанный по закону участок земли, а очередь движется слишком медленно. По ее словам, руководство региона не помогает в решении этого вопроса.

Рекомендация администрации Краснодарского края совместно с открытым акционерным обществом «Российские железные дороги»

Ответственные — глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, гендиректор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.

  • До 1 октября привести в надлежащее состояние рекреационные зоны и обеспечить стабильность берегов (пляжей) в Лазаревском районе города Сочи.

Рекомендация правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти

Ответственный — губернатор Ростовской области Василий Голубев.

  • До 1 сентября помочь переселенцам с юго-востока Украины в решении проблем, связанных с их обустройством на территории России​.

Обращение: беженцы из Украины, живущие в городе Батайск Ростовской области, попросили Путина обратить на них внимание и упростить систему получения гражданства для бывших жителей ЛНР и ДНР.

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: «Прямая линия с Владимиром Путиным» , поручения президента
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