Польша потратила 1,1 млн т нефти из резервов из-за проблем с «Дружбой»

Польша потратила 1,1 млн т нефти из резервов из-за проблем с «Дружбой»

Польша потратила 1,1 млн т нефти из стратегических запасов во время перерыва доставки сырья по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает WNP со ссылкой на Министерство энергетики.

В министерстве приняли решение перенаправить стратегические резервы на нефтеперерабатывающие заводы, для того чтобы избежать перебоев в их работе. 9 июня PERN, польский оператор трубопровода «Дружба», возобновил прием нефти из России.

Ранее стало известно, что польский концерн Orlen планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти по «Дружбе». По словам председателя компании Даниеля Обайтека, Orlen понес расходы, связанные с функционированием НПЗ. Сейчас концерн оценивает общую сумму убытков.

В апреле Белоруссия заявила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает нефть с повышенным в десятки раз содержанием хлорорганики. Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения приостановили закупки российского сырья. Прокачка чистой нефти возобновилась в мае.