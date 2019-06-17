В работе сервиса Gmail произошел сбой

В работе почтового сервиса Google — Gmail — произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала DownDetector.

Согласно карте, основные затруднения при доступе к почтовым серверам испытывают пользователи в США, Бельгии, Нидерландов и Великобритании. Неполадки уже признали в компании. В 21:24 мск на странице Google с информацией о статусе работы служб появилось сообщение, что компания осведомлена о проблемах с работой Gmail. «Для некоторых пользователей работа службы Gmail уже восстановлена. В ближайшее время проблема, вероятно, будет устранена для всех пользователей», — сообщили в Google.

Предыдущий массовый сбой в работе почтовой службы Google и самого поисковика произошел в апреле. Тогда на проблемы жаловались пользователи из Австралии, Новой Зеландии, США, Канады, Великобритании, Нидерландов и Индии.