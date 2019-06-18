В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу сайтов и приложений.

В основном о сбоях сообщают жители Европы (Германии, Италии, Испании и Великобритании). Также большое количество жалоб поступает из Южной Америки, в частности, из Бразилии, Колумбии и Перу.

Большинство пользователей пожаловались на проблемы с доставкой и получением сообщений (79%), еще 18% юзеров сообщили о проблемах с соединением. В свою очередь 2% пользователей указали на неполадки в работе функции, которая информирует о том, когда другие юзеры находились в сети в последний раз.

По данным сервиса, сбои в работе приложения также наблюдались 12 июня и 23 мая.