Вильфанд заявил о сложившихся в Москве пожароопасных условиях

Из-за малого количества осадков в Москве сложились пожароопасные условия, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве за 18 дней выпало только 11 мм от нормы в 75 мм. Это создает условия для четвертого, то есть высокого класса пожароопасности. Если такая ситуация продлится до конца месяца, то ситуация станет уже тревожной», — заявил он.

Вильфанд добавил, что в Центральной России до конца недели ожидается температура выше нормы на 4–5 градусов, осадков практически не будет.

Гидрометцентр объявил в столичном регионе на 18 июня оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Также синоптики предупредили о возможных грозе и ветре.