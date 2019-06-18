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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Москве и области объявили оранжевый и желтый уровни погодной опасности

В столичном регионе объявлен оранжевый и желтый уровни погодной опасности. Первый объявлен из-за пожароопасности, второй — из-за ожидающихся грозы и ветра. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

В размещенной на сайте учреждения инфографике говорится, что период предупреждения о высокой пожароопасности в регионе продлится в течение 14 часов.

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При этом о грозе и ветре — в течение 12 часов. «Период предупреждения с 18 июня 09:00 мск», — говорится в сообщении.

14 июня заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК, что москвичей на текущей неделе ожидает возвращение жаркой погоды. По его словам, в середине недели днем в столице ожидается до плюс 30 градусов.

Теги: Гидрометцентр, оранжевый уровень, желтый уровень, непогода
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