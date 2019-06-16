Синоптики пообещали возвращение жары в Москву со следующей недели

В Москву с 18 июня вернется тридцатиградусная жара. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС.

По его словам, в понедельник, 17 июня, температура воздуха еще будет комфортной — от 23 до 25 градусов тепла, однако со вторника она начнет повышаться. Так, уже в среду воздух прогреется до 28 градусов выше нуля, а в четверг, 20 июня, — до 31 градуса.

Вильфанд отметил, что обильные осадки на новой рабочей неделе не ожидаются. Только 18 июня возможны кратковременные дожди и грозы.

Синоптик подчеркнул, что высокая температура, нехарактерная для июня в Москве, связана с формированием в тропосфере блока, который заключается в том, что воздушные массы из Атлантики не достигают европейской части России и «по западной периферии этого блока перемещаются на север, вдоль побережья Ледовитого океана, и уже по восточной периферии спускаются по Уралу».