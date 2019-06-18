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Россиянин получил ножевое ранение в ходе конфликта с грузинами в Стамбуле

Гражданин России получил ножевое ранение в ходе вооруженного конфликта в одном из районов Стамбула. Его жизнь находится вне опасности, говорится в Facebook генконсульства РФ в Стамбуле.

По данным консульства, в офисе логистической компании в районе Фатих началась ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия.

Отмечается, что по этому инциденту местные правоохранительные органы проводят следственные действия. Российский консул находится на связи с полицией Турции.

Ранее CNN Turk сообщил, что конфликт разгорелся между гражданами России и Грузии. По данным издания, после словесной перепалки они перешли к драке, в результате чего погибли два человека: 51-летний россиянин, раненный в живот, и 56-летний гражданин Грузии.

Теги: Турция, Стамбул, вооруженный конфликт, ножевое ранение
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