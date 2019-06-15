Полиция начала проверку после госпитализации жителя КЧР с ранением

Полиция начала проверку после госпитализации жителя КЧР с ранением

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ножевого ранения жителя города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

Представитель ведомства пояснил, что пострадавшего прооперировали, он находится в бессознательном состоянии. С ним никто не смог пообщаться и выяснить прочие моменты. В настоящее время полиция выясняет подробности инцидента, ведется розыск лиц, причастных к случившемуся, уточнил представитель МВД по КЧР.

Как сообщили РБК в территориальном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) республики, в больнице оказался глава фонда Айдемир Джанкезов. Однако причину госпитализации Джанкезова там не уточнили.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД по КЧР уточнял, что инцидент с Джанкезовым произошел в ночь на 15 июня. По данным агентства, 48-летний пострадавший с колото-резаными ранами брюшной полости был доставлен в Карачаево-Черкесскую республиканскую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.