Представитель Алибасова сообщил об улучшении состояния продюсера

Состояние продюсера Бари Алибасова постепенно улучшается, он уже может обсуждать рабочие вопросы. Об этом сообщил РБК пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«В данный момент состояние Бари Алибасова постепенно улучшается. Он практически отошел от сильных седативных препаратов», — рассказал Горжанкин.

Он добавил, что несмотря на запрет со стороны медиков Алибасов уже приступил к обсуждению рабочих вопросов, связанных с «На-На».

Накануне, 17 июня, Алибасова выписали из больницы. Как сообщал его сын, жизни продюсера ничего не угрожает. «Сейчас остались проблемы с памятью, он не ориентируется во времени», — говорил он.