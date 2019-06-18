Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине возможность снятия санкций с России, сообщает Reuters.

Меркель заявила, что ограничения не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. «Пока не будет достигнут прогресс на этом фронте, санкции не могут быть отменены», — сказала канцлер.

Как отмечает «112 Украина», Зеленский назвал санкции единственным бескровным путем возобновления мира на континенте. Президент добавил, что Меркель заверила его в неизменности позиции Германии относительно Донбасса.

Ранее Зеленский и Меркель общались по телефону 24 мая.