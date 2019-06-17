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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Зеленский сравнил Крым и Донбасс с бикфордовым шнуром

Украина может превратится в «пороховую бочку», если Россия продолжит свою политику в отношении Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам переговоров с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает УНИАН.

«Никто не хочет, чтобы Украина становилась «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — сказал президент. Он отметил, что европейские страны не смогут чувствовать себя в безопасности «пока РФ делает вид, что международного права просто не существует».

«И Франция, и остальные наши партнеры знают, что болит у каждого украинца», — добавил он.

Во время переговоров с Зеленским президент Франции заявил, что увидел у нового президента Украины готовность вести диалог с сепаратистами. После этого Зеленский поправил Макрона, сказав что Украина готова продолжать переговоры в минском формате, однако «на диалог с сепаратистами» страна не готова. Свои слова президент Франции объяснил неточностью перевода.

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Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу

Теги: Владимир Зеленский, Украина
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