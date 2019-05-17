В России отзовут почти 500 Audi Q5 из-за возможных проблем с тормозами

В России отзовут почти 500 Audi Q5 из-за возможных проблем с тормозами

Audi отзывает в России 486 кроссоверов Q5 из-за возможных неполадок с тормозной системой, сообщается на сайте Росстандарта.

Отмечается, что решение связано с тем, что в отдельных случаях тормозной цилиндр «может не соответствовать спецификациям», что может привести к его неисправности. В случае, если меры не будут приняты, возможен отказ тормозов, указал Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018–2019 годы. У них проверят тормозной цилиндр и при необходимости бесплатно его заменят.

В марте «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4,5 тыс. автомобилей Audi из-за возможной утечки топлива. Отзыву подлежали модели A4, A5, A6, A7, A8 и Q7, проданные в 2013–2018 годах. На них заменили топливные рампы низкого давления обоих рядов цилиндров.