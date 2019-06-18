Чичерина сообщила о визите полиции из-за песни об убитом главе ДНР

Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александре Захарченко «Его оплот». Об этом она сообщила в Instagram.

По словам Чичериной, на нее «стуканули в Клинскую полицию». Сотрудники полиции «уточняют, террористка ли она или экстремистка», заявила она. Чичерина также пожаловалась на травлю в социальных сетях из-за песни и на блокировку аккаунта в Facebook.

В пресс-службе ГУ МВД по Мособласти сообщили РБК, что на данный момент не обладают информацией. В Клину перенаправили в пресс-службу подмосковного главка.

Чичерина представила песню «Его оплот» 3 июня, она стала саундтреком к одноименному фильму Семена Пегова.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Власти ДНР назвали случившееся терактом. 16 июня телеканал «Россия 1» выпустил сюжет, в котором утверждалось, что к убийству Захарченко причастны сотрудники 5-го управления департамента разведки Службы безопасности Украины.