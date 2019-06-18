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Песков отказался комментировать задержание экс-главы УЕФА Платини

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать задержание бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, Кремлю ничего не известно об этой ситуации. «Это вопрос тех органов, которые его взяли под стражу. Нам ничего не известно», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что Россия и все россияне гордятся проведенным летом 2018 года чемпионатом мира по футболу. Пресс-секретарь отметил, что, по признанию руководства ЧМ и российской стороны, этот чемпионат был «лучшим в истории».

Политика
Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022

Ранее издание Mediapart сообщило, что экс-президента УЕФА Мишеля Палтини взяли под стражу по подозрению в коррупции. По его данным, дело связано с присвоением Катару права провести чемпионат мира по футболу в 2022 году. Подозреваемым также стал бывший генсекретарь Елисейского дворца Клод Геан.

В ноябре 2018 года Football Leaks узнало о сговоре бывшего президента Франции Николя Саркози с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По данным издания, в 2010 году Саркози предлагал эмиру помощь в решении вопроса выбора страны-хозяйки ЧМ 2022 года в обмен на ряд одолжений.

Теги: Дмитрий Песков, УЕФА, коррупция
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