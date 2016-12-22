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Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022
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Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022
Политика, 05 авг, 23:09
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Блаттер заявил о сговоре при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022
По утверждению бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера, члены исполнительного комитета организации определились со своим выбором еще до голосования по выбору страны-хозяйки ЧМ-2022
Йозеф Блаттер (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает что члены исполнительного комитета ФИФА, выбирая место проведения Чемпионата мира-2022, проигнорировали сообщения о невозможности проведения турнира в Катаре.

Блаттер, покинувший ФИФА в 2015 году из-за коррупционного скандала, написал об этом в книге «Моя правда» (Ma Vérité), сообщает британская газета The Times. Издание описывает книгу футбольного чиновника как попытку выступить в защиту тех 17 лет, что он провел в руководстве ФИФА.

Экс-глава ФИФА пишет, что «никто» из исполнительного комитета организации не читал детальный доклад инспекции по странам-кандидатам на проведение ЧМ-2022, так как все заранее определились с выбором. «Если бы мы тщательно его прочитали [доклад], мы бы поняли, что проводить Чемпионат мира в Катаре нельзя», — приводит Times цитату из книги.

Более того, Блаттер утверждает, что победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини. По словам Блаттера, Платини рассказал ему по телефону о том, что он принял решение по голосованию во время ужина с тогдашним президентом Франции Николя Саркози и катарским шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году. Платини отрицал эту информацию.

«Я не знаю и я не хочу знать, есть ли связь между тем, что Катар получил право на проведение Чемпионата мира дальнейшими событиями», — пишет Блаттер, упоминая то, что катарцы потратили миллиарды во Франции на авиационные контракты и на покупку футбольного клуба Пари Сен-Жермен.

Ранее The Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Катару удалось заполучить право проведения ЧМ-2022 благодаря кампании черного пиара против конкурентов страны. Кампания проводилась для того, чтобы создать впечатление отсутствия широкой поддержки проведения турнира в других странах. Катарская сторона все обвинения отрицала.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЧМ-2022 , Йозеф Блаттер , Катар
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