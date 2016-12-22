СМИ узнали о сговоре Саркози и Катара о ЧМ-2022

Бывший французский президент, по данным Football Leaks, обещал эмиру Катара помочь заполучить чемпионат мира 2022 года в обмен на покупку «ПСЖ» и запуск во Франции телеканала BeIN Sports

Николя Саркози (слева) и Тамим бин Хамад Аль Тани (в центре). 2010 год (Фото: Jacques Brinon / AP )

Бывший президент Франции Николя Саркози в 2010 году, будучи во главе французского государства, предлагал эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани свою помощь в решении вопроса о выборе страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года в обмен на ряд просьб. Об этом сообщает Get French Football News‏ со ссылкой на данные Football Leaks.

В частности, во время встречи Саркози сказал катарскому эмиру, что если тот купит футбольный клуб «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный телеканал BeIN Sports, то он поручить тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини обеспечить поддержку Катара при выборе места проведения ЧМ-2022.

Ранее версию о том, что при выборе Катара страной проведения ЧМ-2022 был сговор, высказал бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер, покинувший федерацию в 2015 году из-за коррупционного скандала. В своей книге «Моя правда» он утверждает, что победа Катара стала возможной благодаря сговору и политическому давлению на бывшего члена исполкома ФИФА Мишеля Платини. По утверждению Блаттера, Платини рассказал ему по телефону о том, что он принял решение по голосованию во время ужина с Саркози и катарским эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани в 2010 году.

Страну-хозяйку чемпионата мира по футболу 2022 года назвали 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Им стал Катар. «ПСЖ» в итоге перешел в собственность фонда Qatar Sports Investments.