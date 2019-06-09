В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным

О том, что это число уже определено, пресс-секретарь президента говорил еще в конце мая. Теперь стало известно, что прямое общение главы государства с россиянами состоится 20 июня

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она пройдет в четверг, 20 июня, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте главы государства.

Мероприятие, указали в пресс-службе Кремля, начнется, как и обычно, в 12:00 мск. Программу в эфирах покажут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Мир» и ОТР (на последнем трансляция будет вестись с сурдопереводом). Также общение Путина с гражданами можно будет послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Помимо этого, выйти на прямую видеосвязь со студией и президентом смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live», указали в Кремле.

Прием вопросов главе государства, пояснили в пресс-службе, начнется уже сегодня — с 8:00 мск. Он продолжится вплоть до окончания программы с участием Путина 20 июня.

О том, что дата общения главы государства с гражданами уже определена, 29 мая говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако конкретного числа он тогда не назвал, уклончиво ответив на вопрос журналистов и заверив, прямая линия будет не 13 июня.