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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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В Кремле назвали дату прямой линии с Владимиром Путиным
О том, что это число уже определено, пресс-секретарь президента говорил еще в конце мая. Теперь стало известно, что прямое общение главы государства с россиянами состоится 20 июня
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле озвучили дату прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Она пройдет в четверг, 20 июня, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте главы государства.

Мероприятие, указали в пресс-службе Кремля, начнется, как и обычно, в 12:00 мск. Программу в эфирах покажут «Первый канал», «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «Мир» и ОТР (на последнем трансляция будет вестись с сурдопереводом). Также общение Путина с гражданами можно будет послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».

Помимо этого, выйти на прямую видеосвязь со студией и президентом смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live», указали в Кремле.

Прием вопросов главе государства, пояснили в пресс-службе, начнется уже сегодня — с 8:00 мск. Он продолжится вплоть до окончания программы с участием Путина 20 июня.

О том, что дата общения главы государства с гражданами уже определена, 29 мая говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако конкретного числа он тогда не назвал, уклончиво ответив на вопрос журналистов и заверив, прямая линия будет не 13 июня.

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В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В прошлом году передача также прошла в летний период — 7 июня. Тогда в прямой линии был использован новый формат: Путин, отвечая на вопросы граждан, чтобы прояснить ситуацию или дать поручения, в режиме конференц-связи звонил губернаторам российских регионов и членам правительств субъектов страны. В целом с населением президент тогда общался 4 часа 20 минут. За это время Путин успел ответить более чем на 70 вопросов.

Будет ли использоваться формат конференц-связи с руководством регионов в этом году, в Кремле не пояснили. В 2019-м прямая линия с Путиным состоится уже в 17-й раз. Передача ежегодно выходит с 2001 года (ее не было только в 2004-м и 2012 годах). Когда Путин занимал должность премьер-министра, программа называлась «Разговор с Владимиром Путиным».

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, «Прямая линия»
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