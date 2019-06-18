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Дипломаты подтвердили гибель девочки из России в Испании

Правоохранительные органы Каталонии подтвердили информацию о гибели несовершеннолетней россиянки в пригороде Барселоны. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Барселоне.

Как сообщили дипломаты, тело ребенка было найдено вечером 16 июня в одном из жилых зданий в городе Матаро. «Установочные данные убитой и ее матери имеются в распоряжении генерального консульства. <…> Все материалы дела переданы в следственный суд №3 г. Матаро», — заявили там. Власти Испании сообщили о случившемся матери погибшей.

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СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании

Генконсульство находится в тесном контакте с полицией и местными властями. Там отметили, что власти пообещали передавать дипломатам всю информацию о произошедшем.

О том, что в пригороде Барселоны нашли мертвой 13-летнюю (по другим данным 14-летнюю) девочку из России, ранее сообщили испанские СМИ. На шее у нее обнаружили ножевое ранение. Телеканал Telecinco писал, что девочка проживала в квартире вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать несколько дней назад покинула страну, местонахождение брата пока не известно.

Теги: Барселона, россиянка, гибель, Генконсульство России, новости РБК
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