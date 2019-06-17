СМИ сообщили о гибели 13-летней девочки из России в Испании

В Испании, в городе Матаро под Барселоной, обнаружено тело 13-летней девочки из России. Об этом сообщает телеканал Telecinco.

По данным телеканала, девочка проживала в Испании вместе с матерью и братом. Несколько дней назад ее мать покинула страну. Местонахождение ее брата также пока не установлено.

Как отмечает телеканал, в доме, где было обнаружено тело девочки, были следы крови. Расследование инцидента ведет каталонская полиция. Источники издания El Periodico в правоохранительных органах не исключают, что это было самоубийство. В то же время, официально полиция не исключает ни одной из возможных версий произошедшего.

РБК направил запрос в посольство России в Испании.