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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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La Vanguardia узнала причину смерти 14-летней россиянки в Испании

Смерть 14-летней россиянки, тело которой обнаружили в испанском городе Матаро рядом с Барселоной, наступила в результате ножевого ранения. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что после вскрытия специалисты установили, что девочка была убита. У нее на шее обнаружили ножевое ранение.

По данным издания, тело девочки обнаружил сосед, который попал в квартиру через балкон. При этом La Vanguardia не уточняет, был ли у квартир смежный балкон.

Тело несовершеннолетней россиянки было обнаружено в Испании накануне, 17 июня. По данным телеканала Telecinco, она проживала в квартире в городе Матаро вместе с матерью и 15-летним братом. Несколько дней назад ее мать покинула страну, а местонахождение брата установить пока не удалось.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию El Periodico, что причиной смерти девочки могло быть самоубийство. В свою очередь полиция не исключала все возможные версии произошедшего.

Теги: убийство россиянки, Испания, причина смерти
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