La Vanguardia узнала причину смерти 14-летней россиянки в Испании

Смерть 14-летней россиянки, тело которой обнаружили в испанском городе Матаро рядом с Барселоной, наступила в результате ножевого ранения. Об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на источники.

Газета отмечает, что после вскрытия специалисты установили, что девочка была убита. У нее на шее обнаружили ножевое ранение.

По данным издания, тело девочки обнаружил сосед, который попал в квартиру через балкон. При этом La Vanguardia не уточняет, был ли у квартир смежный балкон.

Тело несовершеннолетней россиянки было обнаружено в Испании накануне, 17 июня. По данным телеканала Telecinco, она проживала в квартире в городе Матаро вместе с матерью и 15-летним братом. Несколько дней назад ее мать покинула страну, а местонахождение брата установить пока не удалось.

Источники в правоохранительных органах сообщили изданию El Periodico, что причиной смерти девочки могло быть самоубийство. В свою очередь полиция не исключала все возможные версии произошедшего.