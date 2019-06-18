Baring Vostok отозвал иск к банку «Восточный» о собрании акционеров

Кипрская компания Evison отозвала иск к банку «Восточный» об обязательстве провести общее собрание акционеров. Арбитражный суд Амурской области удовлетворил ходатайство, следует из данных портала «Электронное правосудие».

«Возвратить госпошлину, прекратить производство по делу, принять отказ от иска», — постановил судья.

Evison является структурой фонда Baring Vostok и владеет 52% акций банка «Восточный». В начале мая компания подала иск к кредитной организации с требованием созвать внеочередное собрание акционеров. Она также попросила суд обязать банк утвердить новый список кандидатур в совет директоров.

Основатель Baring Vostok и председатель совета директоров «Восточного» Майкл Калви находится под домашним арестом, его и еще двух членов совета директоров банка — Филипа Дельпаля и Ивана Зюзина — подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. при сделке с акциями. При этом еще один член совета директоров, независимый директор Николай Варма по собственному желанию сложил полномочия.