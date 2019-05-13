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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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«Дело Baring Vostok» ,  
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Baring Vostok снова подал в суд на банк «Восточный»
Baring Vostok подал в суд на банк «Восточный» с требованием созвать собрание акционеров и избрать совет директоров. Сейчас три члена совета директоров «Восточного» от Baring во главе с Майклом Калви находятся под арестом
Майкл Калви (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Акционер банка «Восточный» Evison Holdings (владеет 52% акций банка, принадлежит фонду Baring Vostok) подал к кредитной организации иск с требованием созвать внеочередное собрание акционеров. Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Амурской области. В этом же исковом заявлении структура Baring просит суд обязать банк утвердить новый список кандидатур в совет директоров, который должен быть вынесен на рассмотрение акционеров.

Основные акционеры «Восточного» — Baring и экс-владельцы Юниаструм банка, объединившегося с «Восточным» в 2017 году, — находятся в состоянии конфликта.

В настоящее время совет директоров «Восточного» заседает в неполном составе. Три члена совета директоров банка от фонда Baring Vostok были арестованы в феврале: это основатель Baring Майкл Калви (находится под домашним арестом) и партнеры фонда Филипп Дельпаль и Иван Зюзин (содержатся в СИЗО). Уголовное дело против них по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. было заведено по заявлению представителя другой группы акционеров — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций). Единственный независимый директор в совете директоров «Восточного» — бывший управляющий директор группы Morgan Stanley по финансовым институтам Николай Варма покинул совет директоров «Восточного» в апреле.

В итоге совет директоров могут посещать четыре представителя акционеров бывшего «Юниаструма» («Финвижн» Артема Аветисяна и два миноритария, вместе владеют 40,2% акций банка) и один представитель Baring, то есть 5 из 9 членов. Для того чтобы заседание совета директоров не состоялось (кворум — не менее 50% присутствующих), достаточно хотя бы одному из них не явиться на заседание.

Отсутствие кворума помешало совету директоров 6 мая принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, следует из раскрытия банка. Следующее заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос о созыве годового общего собрания акционеров, анонсировано на 17 мая.

«Baring Vostok как добросовестный акционер стремится обеспечить устойчивость банка и органов его корпоративного управления. Так как другие акционеры проигнорировали ранее созванное заседание совета директоров по назначению даты внеочередного собрания акционеров и об утверждении списка кандидатур для избрания в совет директоров, мы воспользовались своим правом подать иск о созыве внеочередного собрания акционеров», — прокомментировали подачу иска в пресс-службе Baring Vostok. РБК направил запрос в банк «Восточный».

Evison уже подавала иск к «Восточному» в арбитраж Амурской области в сентябре 2018 года. Тогда структура Baring оспорила назначение на пост предправления банка Вячеслава Арутюняна, который является партнером Аветисяна. В качестве обеспечения суд приостановил это решение. Evison в итоге отозвала иск, когда Baring и вторая группа акционеров договорились назначить главой банка Александра Нестеренко.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Baring Vostok, «Восточный»
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