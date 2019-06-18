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Костюмы на выпускной для юношей оказались дороже платьев для девушек

Костюмы для юношей на выпускной вечер стоят для родителей дороже, чем платья для девушек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

В среднем костюм для школьного выпускного после девятого класса дороже на 400–500 руб. В исследовании отмечается, что наряд для юношей стоит около 8,8 тыс. руб., а платья для девушек — 8,4 тыс. руб. При этом на организацию выпускного родители собирают по 5,9 тыс. руб.

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«34% родителей мальчиков и 19% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд», — отмечается в исследовании.

В мае во Владивостоке несколько учеников одной из школ пришли на вечеринку выпускников в шортах с подтяжками на голое тело, галстуках-бабочках, масках зайчиков с ушами. Одна девушка пришла в костюме полицейского. Ученики рассказали РБК, что это был «День непослушания», когда школьникам разрешают одеваться, как им хочется. Полиция начала проверку. В МВД заявили, что за незаконное ношение формы с символикой и знаками отличия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Теги: выпускной, Исследование, Superjob
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МВД начало проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока
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