Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Экс-начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает источник «РБК Екатеринбург». По словам собеседника, на теле обнаружены огнестрельные ранения. По данным источника, незадолго до трагедии обсуждалась госпитализация Миронова в клинику неврозов.

Труп Миронова обнаружила жена в их коттедже на Рублевском шоссе в Подмосковье, сообщает Ura.ru со ссылкой на близкое окружение семьи.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК по Московской области.



В декабре 2018 года Миронов был задержан, а затем заключен под стражу по обвинению во взяточничестве. В феврале он был переведен под домашний арест. На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил ему залог в размере 5 млн руб.