Начальника Свердловской железной дороги арестовали на два месяца

Суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал начальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексея Миронова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщил корреспондент РБК Екатеринбург из зала суда.

Миронов будет под арестом до 12 февраля, в суде он заявил о своей невиновности. Защита руководителя СвЖД просила суд отпустить его под залог.

О задержании Миронова стало известно утром 14 декабря. В Следственном комитете рассказали, что главу филиала РЖД подозревают в получении взятки.

Источник ТАСС в экстренных службах Свердловской области заявил, что речь идет о примерно 700 тыс. руб. Сам он, как пишет «РИА Новости», на вопрос о сумме взятки ответил журналистам в суде: «650 тыс. руб. — такова сумма провокации».

По данным Znak.com, 13 декабря силовики провели обыски в СвЖД и у высокопоставленных сотрудников филиала РЖД. Миронов возглавляет Свердловские железные дороги с 2011 года, ранее он был руководителем Центральной дирекции управления движения, а с 2006 по 2009 год — начальником департамента управления перевозками РЖД.