В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов

В городе Азове Ростовской области произошел пожар в здании цеха по производству матрасов, сообщает региональное главное управление МЧС России.

По данным ведомства, информация о возгорании на улице Победы, д. 42 поступила в 11:29 мск. Пожару присвоили третий повышенный ранг сложности, площадь возгорания уточняется. К тушению огня привлечены 65 человек и 20 единиц техники.

Сообщается об одном пострадавшем. Это мужчина 1983 года рождения, уточнил «РИА Новости» представитель областного ГУ МЧС. «Он доставлен в городскую больницу до прибытия пожарно-спасательных подразделений», — сказал собеседник агентства.

В апреле пожар произошел на двух складах стройматериалов во Владивостоке, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. В результате пострадал сотрудник МЧС, позднее он скончался в больнице.