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Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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В Ростове-на-Дону пожар охватил частные дома

На улице Кизитириновская балка в Ростове-на-Дону загорелись частные дома. Как сообщает региональное управление МЧС, пожару был присвоен ранг № 2, а к его ликвидации были привлечены 49 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области РБК сообщили, что в результате пожара пострадали два человека. «Госпитализация им не потребовалась», — рассказал собеседник.

Издание Donday сообщило, что площадь пожара в двух домах и на прилегающей территории достигла 200 кв. м. При этом тушение осложняется тем фактом, что здания находятся на вершине балки, среди густой растительности, поэтому спасателям сразу не удалось подъехать близко к месту происшествия.

В августе 2017 года в Ростове-на-Дону произошел пожар, который стал одним из сильнейших в истории города. Тогда в огне были уничтожены 117 домов, без крова остались 218 семей.

Теги: Ростов-на-Дону, Пожар, новости РБК
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