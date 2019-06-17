В Ростове-на-Дону пожар охватил частные дома

На улице Кизитириновская балка в Ростове-на-Дону загорелись частные дома. Как сообщает региональное управление МЧС, пожару был присвоен ранг № 2, а к его ликвидации были привлечены 49 человек.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области РБК сообщили, что в результате пожара пострадали два человека. «Госпитализация им не потребовалась», — рассказал собеседник.

Издание Donday сообщило, что площадь пожара в двух домах и на прилегающей территории достигла 200 кв. м. При этом тушение осложняется тем фактом, что здания находятся на вершине балки, среди густой растительности, поэтому спасателям сразу не удалось подъехать близко к месту происшествия.

В августе 2017 года в Ростове-на-Дону произошел пожар, который стал одним из сильнейших в истории города. Тогда в огне были уничтожены 117 домов, без крова остались 218 семей.