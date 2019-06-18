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После нападения на директора Фонда кино возбудили уголовное дело

Столичная полиция возбудила уголовное дело после нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои).

Тельнов в заявлении сообщил, что неизвестный несколько раз ударил его, после чего скрылся. Пострадавший обратился в медучреждение, где ему оказали помощь.

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Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве

Исполнительный директор Фонда кино ранее заявил, что нападение произошло около его дома. «Нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», — пояснил он. Тельнов добавил, что, по его мнению, целью нападения было не ограбление.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино в ноябре 2018 года. До этого он был гендиректором «Ленфильма», главой департамента кинематографии Минкультуры и руководителем Госфильмофонда.

Теги: Полиция, Уголовное дело, Фонд кино, нападение
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Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве
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