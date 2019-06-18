После нападения на директора Фонда кино возбудили уголовное дело

Столичная полиция возбудила уголовное дело после нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ (побои).

Тельнов в заявлении сообщил, что неизвестный несколько раз ударил его, после чего скрылся. Пострадавший обратился в медучреждение, где ему оказали помощь.

Исполнительный директор Фонда кино ранее заявил, что нападение произошло около его дома. «Нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», — пояснил он. Тельнов добавил, что, по его мнению, целью нападения было не ограбление.