Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве

В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова, сообщил он ТАСС.
«Нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», — сказал Тельнов. По его мнению, целью нападавших было не ограбление, он заявил, что в ближайшее время обратится в полицию.
Тельнов стал исполнительным директором Фонда Кино в ноябре 2018 года. В разные годы он был гендиректором «Ленфильма», главой департамента кинематографии Минкультуры и руководителем Гофильмофонда.
Фонд кино — государственная некоммерческая организация, созданная правительством России в целях поддержки российской кинематографии. В задачи фонда входит в том числе финансовая поддержка организациям, занимающимся производством, прокатом, показом и продвижением национальных фильмов, привлечение инвесторов, а также содействие реализации социально-экономических программ в области кинематографии.