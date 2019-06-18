Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве

Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве

По словам директора Фонда кино, злоумышленники снимали нападение на камеру. Он заявил, что подаст заявление в полицию

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино, продюсера Вячеслава Тельнова, сообщил он ТАСС.

«Нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись», — сказал Тельнов. По его мнению, целью нападавших было не ограбление, он заявил, что в ближайшее время обратится в полицию.

Тельнов стал исполнительным директором Фонда Кино в ноябре 2018 года. В разные годы он был гендиректором «Ленфильма», главой департамента кинематографии Минкультуры и руководителем Гофильмофонда.

Фонд кино — государственная некоммерческая организация, созданная правительством России в целях поддержки российской кинематографии. В задачи фонда входит в том числе финансовая поддержка организациям, занимающимся производством, прокатом, показом и продвижением национальных фильмов, привлечение инвесторов, а также содействие реализации социально-экономических программ в области кинематографии.